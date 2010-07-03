Синоптики предупредили о заморозках на выходных

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дождь и мокрый снег придут в столичный регион на выходных, рассказала ИА "НСН" ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

В ночь на субботу, 13 апреля, местами пройдут осадки. В утренние часы будет ветрено. Сохранится умеренный северо-восточный ветер, днем его порывы составят до 15 метров в секунду.

В ночные часы в городе ожидается +1...+3 градуса, по области – от -1 до +4. Днем воздух в Москве прогреется до +6... +8 градусов, в Подмосковье – до +4... +9.

В ночь на воскресенье в регион придут заморозки. В Москве температура воздуха составит -1...+1 градуса, в Подмосковье может похолодать до минус 4.

Днем обойдется без осадков и выглянет солнце. Температура в городе поднимется +6...+8 градусов, в Подмосковье – +5...+10. Местами будет дуть сильный ветер.

Атмосферное давление на выходных повысится до 758 миллиметров ртутного столба.