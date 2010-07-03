Москвичей предупредили о высоком давлении в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий
Атмосферное давление в столице в выходные превысит норму на 8-10 единиц, сообщили Агентству "Москва" в погодном центре "Фобос".
По данным синоптиков, в субботу в столице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдет небольшой дождь.
"Минимальная температура воздуха в ночь на субботу – 0… +2 градуса, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в субботу – 8-10 градусов, по области – от 6 до 11 градусов тепла", – сообщил представитель центра.
Уточняется, что в воскресенье характер погоды существенно не изменится. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 758 миллиметров ртутного столба.
Ранее жителей столицы предупредили об усилении ветра в Москве и области 13 апреля. Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до желтого. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00. Ожидается, что порывы северо-восточного ветра местами могут достигать 15 метров в секунду.
"Климат-контроль": какая погода ожидает москвичей в выходные
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи. Метеоролог отметил, что в ближайшие выходные ожидается похолодание, добавив, что возможен снег. При этом Вильфанд отметил, что на следующей неделе погода начнет стремительно улучшаться.
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