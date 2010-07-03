Синоптики рассказали о погоде в столице в выходные

В ближайшие выходные, 13 и 14 апреля, температура в столице днем не превысит 6–8 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр РФ. Ночами будет около нуля градусов.
В субботу местами ожидаются небольшие осадки и ветер северо-восточного направления, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Ночью столбики термометров в Москве покажут от -1 до +1 градуса, по области – от -3 до +2. Днем в столице ожидается +6... +8 градусов, в Подмосковье – от +4 до +9.
В воскресенье установится сухая погода. Ночью будет около нуля градусов в столице и от -4 до +1 – по области. Днем в Москве воздух прогреется до 6–8 градусов тепла, в Подмосковье до 5–10 градусов. Местами вновь возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.
В понедельник воздушная масса постепенно начнет прогреваться, и днем потеплеет до 6–11 градусов. Во вторник днем будет еще теплее – 7–12 градусов тепла.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи. Метеоролог отметил, что в ближайшие выходные ожидается похолодание, добавив, что возможен снег.
При этом Вильфанд отметил, что на следующей неделе погода начнет стремительно улучшаться и ближе к выходным на улице установится комфортная погода, а столбики термометров поднимутся до отметки +13..+15 градусов. Однако метеоролог уточнил, что погода весьма переменчива и от нее можно ожидать различных сюрпризов.
По словам Вильфанда, россиянам не стоит забывать, что они живут в умеренных широтах, где весна сильно отличается от итальянской или испанской.
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