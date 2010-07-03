Москвичей предупредили об усилении ветра

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Жителей столицы предупредили об усилении ветра в Москве и области 13 апреля. Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности до желтого.

Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00. Ожидается, что порывы северо-восточного ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Ночью в столице температура может опуститься до +1 градуса, по области – до -1 градуса. Местами пройдет дождь и мокрый снег.

Днем будет облачно, с прояснениями, а температура воздуха не превысит 6–8 градусов тепла. Возможны небольшие осадки.

Ранее сообщалось, что в воскресенье установится сухая погода. Ночью будет около нуля градусов в столице и от -4 до +1 – по области. Днем в Москве воздух прогреется до 6–8 градусов тепла, в Подмосковье до 5–10 градусов. Местами вновь возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В понедельник воздушная масса постепенно начнет прогреваться, и днем потеплеет до 6–11 градусов. Во вторник днем будет еще теплее – 7–12 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи. Метеоролог отметил, что в ближайшие выходные ожидается похолодание, добавив, что возможен снег.

При этом Вильфанд отметил, что на следующей неделе погода начнет стремительно улучшаться и ближе к выходным на улице установится комфортная погода, а столбики термометров поднимутся до отметки +13..+15 градусов. Однако метеоролог уточнил, что погода весьма переменчива и от нее можно ожидать различных сюрпризов.