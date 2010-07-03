Синоптики рассказали, когда в Москву вернется весна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Потепление до уровня климатической нормы ожидает жителей московского региона на предстоящей неделе. Об этом сообщил вечером 14 апреля центр погоды "Фобос".

"В понедельник инициатива в атмосфере столичного региона перейдет к скандинавскому антициклону, благодаря чему осадки прекратятся, из-за туч выглянет солнце, и потеплеет. Если ночью в Москве около 0, то днем уже от +8 до +10 градусов", – говорят синоптики.

В дальнейшем на неделе показания барометров продолжат расти. Метеорологи пояснили, что облаков станет еще меньше, осадки маловероятны, что позволит воздуху в дневные часы прогреваться до своей климатической нормы. Ожидается до 8-13 градусов тепла.

"Давление еще подрастет до 758 миллиметров ртутного столба. Начиная со вторника, до конца рабочей недели над столицей будет господствовать антициклон. Погода будет преимущественно солнечная, сухая. По ночам еще достаточно прохладно – от -3 до +2, днем к пятнице +10+15", – рассказал телеканалу Москва 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В воскресенье, 14 апреля, погода в Москве больше напоминает зимнюю. Водителей предупредили о гололедице на дорогах.