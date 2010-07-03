В выходные в Москве потеплеет до +18 градусов

Синоптики пообещали жителям столичного региона теплые выходные. По прогнозам, в субботу и воскресенье воздух может прогреться до плюс 18–19 градусов. Об этом сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"Максимальная температура выходные дни может достичь 19 градусов в области", – уточнил сотрудник центра. По словам метеоролога, в Москве 20 и 21 апреля столбики термометров поднимутся до +16–18 градусов.
Рабочая неделя тоже обещает быть теплой, сухой и преимущественно солнечной, добавили в центре "Фобос". Если в ночное время температура установится в районе 2–3 градусов ниже нуля, то днем будет в среднем 10-13 градусов.
По прогнозам, дожди маловероятны. Несмотря на кратковременное понижение температуры и облачность в середине рабочей недели, в пятницу, 19 апреля, антициклон подарит жителям столицы теплый и солнечный день.
При этом завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов не исключил снегопады в Москве до начала мая. По словам климатолога, снег может выпасть и на майские праздники, хотя он быстро растает. Ничего экстраординарного в весенних снегопадах нет, подчеркнул эксперт, пояснив, что это связано с вторжениями холодного воздуха из Арктики.
"Климат-контроль": в столице прошел апрельский снегопад
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