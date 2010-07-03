Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рост атмосферного давления ждет москвичей на текущей неделе. Своего пика этот показатель достигнет в среду, рассказал Москве 24 замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Атмосферное давление будет расти, максимально оно будет в среду, 762 миллиметра примерно", – отметил специалист, уточнив, что в четверг и пятницу давление не будет спадать.

Он добавил, что 15 апреля этот показатель держится на уровне 755 миллиметров ртутного столба.

О высоком атмосферном давлении ранее предупредили в столичном Метеобюро. Погодные изменения могут сказаться на самочувствии аллергиков, астматиков и тех, кто страдает повышенным артериальным давлением.

В зависимости от типа заболевания и симптомов врачи дают разные советы людям, которые испытывают недомогание при повышенном атмосферном давлении. Например, при бессоннице можно выпить настойку пустырника и валерианы. Полезными также считаются контрастный душ и регулярное измерение давления крови.

А вот от курения и алкоголя лучше отказаться. Метеозависимым людям также рекомендуют избегать физических нагрузок, волнений и стрессов.

Тем временем в Гидрометцентре заявили, что москвичам не грозит апрельское похолодание. Ожидается, что скандинавский антициклон принесет в Москву температуру выше 10 градусов.

При этом климатолог РАН не исключает, что в столице еще может пойти снег. Вероятность осадков сохранится до конца мая.

