Атмосферное давление в Москве может подняться до рекордного на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атмосферное давление в Москве в середине недели может повыситься до рекордного значения, сообщила специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погоду в регионе будет определять антициклон, поэтому атмосферное давление в середине недели будет близко к рекордным значениям", – цитирует ее РИА Новости.

Позднякова напомнила, что предыдущий рекорд зафиксировали 17 апреля 2003 года, когда атмосферное давление поднялось почти до 838 миллиметров ртутного столба.

Повышенное атмосферное давление может повлиять на самочувствие некоторых горожан. Особенно это касается аллергиков, астматиков и тех, кто страдает повышенным артериальным давлением. В организме человека антициклон проявляется головными и сердечными болями, снижением работоспособности, недомоганием и общей слабостью.

На выходных в столичном регионе прошел снегопад. Известно, что на юге Подмосковья выпало около двух сантиметров снега, а в Кашире – до 19 сантиметров. В Москве снежный покров должен растаять в течение понедельника, 15 апреля.

До начала мая снегопады могут вернуться в Москву, утверждает замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН. Однако это нормальное явление, уточнил он.

А на этой неделе температура в столице поднимется выше 10 градусов, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Столбики термометров будут держаться на этом уровне почти все дни рабочей недели, к выходным может потеплеть. Осадков при этом не ожидается, будет солнечно.

В центре погоды "Фобос" также отметили, что на текущей неделе ожидается потепление до уровня климатической нормы. По ночам будет достаточно прохладно – от -3 до +2. Днем к пятнице воздух прогреется до +10...+15.