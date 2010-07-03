Самым загруженным днем в аэропортах Москвы станет 30 апреля

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Самым загруженным днем в майские праздники в аэропортах Москвы станет 30 апреля. Такие данные приводит Aviasales, передает Агентство "Москва".

"По данным Aviasales, вторник перед майскими праздниками станет самым напряженным днем в столичных аэропортах. Эксперты туристического сервиса сравнили количество бронирований в период с 26 апреля по 1 мая и выяснили, что 20% всех купленных авиабилетов приходится на вылет 30 апреля", – пояснил Aviasales.

Путешественникам посоветовали быть готовыми к заторам на дорогах и очередям в терминалах. Также отмечается, что на всякий случай стоит приехать в аэропорт за три часа до вылета, причем эксперты советуют пользоваться аэроэкспрессом вместо такси.

Самыми популярными зонами вылета станут залы со стойками регистрации в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Махачкалу, среди зарубежных направлений – в Тбилиси, Ереван, Стамбул, Прагу, Париж.