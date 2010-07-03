Правила сдачи квартир туристам ужесточили в Мадриде

Власти испанской столицы решили ужесточить правила сдачи квартир в аренду туристам, чтобы остановить рост цен и улучшить жизнь местного населения. Теперь соответствующие лицензии получат только собственники квартир с отдельным входом, передает РИА Новости.
Такая политика устраивает тех, кто устал от наплыва туристов, превращающих город в парк развлечений. Ряд активистов переживают, что приезжие занимают квартиры Мадрида, не оставляя места для обычных семей, которые поддерживают малый бизнес и водят детей в школу.
Впрочем, некоторых собственников новые правила могут оставить без заработка. Из официально зарегистрированных 11 тысяч квартир для сдачи туристов, отдельного входа нет у 95%. Получается, что большинству арендодателей придется искать другой источник дохода.
Сперва для этой категории граждан местные власти оставили окно в 90 дней в год, в течение которых они спокойно могут сдавать жилье, не опасаясь штрафов. Однако спустя пару недель это послабление отменили.
"Если использование жилья туристами создает какую-то проблему, шум или что бы то ни было, это происходит с первого дня, а не с 90-го", – рассказал источник в правительстве сообщества Мадрид.
Отныне тем, кто собирается сдавать жилье, нужно прийти в офис сообщества Мадрид с заявлением и техническим сертификатом, что квартира соответствует нормам, а также сообщить полиции или Гражданской гвардии личности людей, которые будут там жить и платить налоги в государственный бюджет.
В 2017 году мэрия Барселоны запретила открывать новые гостиницы в центре города. Принятый документ поделил город на четыре зоны, где вводятся или не вводятся ограничения по открытию новых отелей.
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