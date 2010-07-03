В Италии разоблачили инвалида-мошенника с 12-летним стажем

Житель Флоренции в течение 12 лет притворялся инвалидом. За счет этого он получал государственное пособие, занимал на парковках места для инвалидов и пользовался другими льготами, сообщает издание Daily Mail.
В 2007 году 55-летний Роберто Гуглельми при помощи соседа инсценировал ДТП, получив поддельное свидетельство, подтверждающее, что он не может ходить. Мужчина колол обезболивающие средства, прошел курс физиотерапии и добился атрофии мышц.
На людях Гуглельми передвигался на инвалидной коляске и вставал на ноги только дома и во время поездок за пределы города. Правды не знали даже его близкие друзья и знакомые.
Позже мужчина стал бороться за права инвалидов в местной газете. Он утверждал, что служил в полиции и пострадал во время перестрелки с бандитами. В 2014 году добился встречи с Папой Римским, написав письмо в Ватикан.
9 апреля представители власти заметили, что Гуглельми без помощи посторонних сошел с трапа самолета по возвращении с отдыха в Того. Подозрения подтвердились после просмотра видео с камеры наблюдения в доме "инвалида". До завершения следствия мошенника поместили под домашний арест.
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