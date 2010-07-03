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Технологии

13:20

Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер

технологии наука

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Специалисты Сбербанка разработали самый мощный в России суперкомпьютер "Кристофари". С таким заявлением выступил исполнительный вице-президент и глава блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

"Я с гордостью хочу представить вам "Кристофари". Это самый мощный компьютер в России", – цитирует Рафаловского РИА Новости.

Он добавил, что новый компьютер является основой облака AI в Сбербанке. Благодаря "Кристофари" скорость решения задач искусственного интеллекта должна выйти на новый уровень.

Суперкомпьютер, названный в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари, был разработан совместно с компанией Nvidia. Его отличают высокопроизводительные узлы NVIDIA DGX-2, оснащенные вычислительными ускорителями Tesla V100.

Ресурсы суперкомпьютера будут доступны клиентам облачного сервиса SberCloud с декабря. По мощности "Кристофари" занимает седьмое место в Европе и 29-е – в мире.

Сбербанк разрабатывает проект помощника врача с искусственным интеллектом. Робот позволит специалистам быстрее и качественнее диагностировать заболевания и назначать необходимое лечение. Разрабатывать помощника будут опытные медики.

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