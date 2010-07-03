Сбербанк предупредил клиентов о проблемах с операциями по вкладам

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Клиенты Сбербанка могут испытать некоторые трудности при проведении операций со вкладами в мобильном приложении, банкоматах и отделениях кредитно-финансовой организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Сейчас технические специалисты Сбербанка работают над исправлением этой ситуации. В пресс-службе банка принесли извинения своим клиентам за доставленные неудобства.

Ранее пользователи стали жаловаться на неполадки в работе мобильного банка. Большинство клиентов столкнулись с проблемами при входе в систему.

В конце октября в Сбербанке рассказали, что рисунок вен на ладони появится в единой биометрической системе в 2020 году. Нововведение пока не обещает стать массовым, однако является наиболее безопасным на сегодняшний день способом защиты. В банке планируют использовать сканирование ладоней для клиентов, которые из-за физиологических особенностей не могут пользоваться системой распознавания по лицу или по голосу.

С июля 2018 года специалисты начали собирать слепки лица и голоса. Систему используют для дистанционной идентификации клиентов банков при открытии счета, получении кредита и других операциях.

