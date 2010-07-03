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Общество

13:14

Греф пригрозил "всеми кругами ада" желающим попасть на работу в Сбербанк

общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сбербанк каждый год набирает около 50 тысяч новых сотрудников, однако для того, чтобы попасть в организацию, кандидатам придется пройти "все круги ада". Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

"У нас действует правило – нанимай медленно, увольняй быстро. Поэтому, чтобы попасть к нам, придется пройти все круги ада. Или достигай результата, или уходи – такое правило, которое действует во всех современных компаниях", – отметил он в эфире телеканала "Россия 1".

Греф добавил, что Сбербанк заинтересован в мотивированных и толковых людях. "Для нас это вопрос выживаемости, потому что сегодня в современной экономике твоя конкурентноспособность – это конкурентноспособность тех людей, которые у тебя работают", – заключил банкир.

Ранее в ходе Восточного экономического форума глава Сбербанка заявил о своем негативном отношении к школьным экзаменам и процессу выставления оценок в целом. Он добавил, что его "сердце сжималось" каждый раз, когда учитель выбирал, кого из класса спросить на этот раз. По словам Грефа, сама организация школьного распорядка "убивает желание учиться".

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