Герман Греф переизбран главой Сбербанка

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок. Его полномочия продлены таким образом еще на четыре года. Об этом сообщает РИА Новости.
Пост президента и председателя правления Сбербанка Греф занимает с ноября 2007 года. Третий срок полномочий истекает в декабре 2019-го.
Греф ранее говорил, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке, а после ухода из компании хочет заняться технологическим предпринимательством. Также он заявил, что в правительство вернется в случае крайней необходимости.
Контрольным пакетом акций Сбербанка владеет Центробанк, которому принадлежат 52,32% обыкновенных акций компании. Также ЦБ принадлежит доля в уставном капитале в 50% плюс одна акция.
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