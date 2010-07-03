Герман Греф переизбран главой Сбербанка

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок. Его полномочия продлены таким образом еще на четыре года. Об этом сообщает РИА Новости.

Пост президента и председателя правления Сбербанка Греф занимает с ноября 2007 года. Третий срок полномочий истекает в декабре 2019-го.

Греф ранее говорил, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке, а после ухода из компании хочет заняться технологическим предпринимательством. Также он заявил, что в правительство вернется в случае крайней необходимости.

Контрольным пакетом акций Сбербанка владеет Центробанк, которому принадлежат 52,32% обыкновенных акций компании. Также ЦБ принадлежит доля в уставном капитале в 50% плюс одна акция.