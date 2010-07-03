Сбой случился в работе социальной сети Facebook

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Пользователи пожаловались на работу социальной сети Facebook. Отмечается, что сбои были зафиксированы по всему миру. Об этом информирует портал Downdetector, занимающийся отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что перебои в работе Facebook начались после 01:25 по московскому времени в четверг, 5 декабря. Больше всего жалоб на неполадки приходят от пользователей из США, Германии, Франции, Нидерландов и Испании. В России на данный момент обращений по поводу некорректной работы социальной сети не поступало.

Уточняется, что около 49% пользователей Facebook отметили сбои в работе новостной ленты. Еще 29% респондентов не смогли войти в свои аккаунты. В 21% случаев социальная сеть полностью отключалась.

Ранее сбои произошли в работе Twitter. Проблемы с работой социальной сети испытали жители Москвы.