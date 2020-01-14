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Технологии

17:24

Сбой произошел в социальной сети "ВКонтакте"

технологии

Фото: vk.com

Масштабный сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который фиксирует карту нарушений нормального функционирования систем популярных платформ.

Сбои начались около 16:40 по московскому времени. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к страницам социальной сети и задержках в их загрузке. Кроме того, часть профилей отображаются как удаленные аккаунты, а сообщения не всегда доходят до адресатов.

Наиболее часто о проблемах с доступом сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, сбои фиксируют в Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах РФ.

Фото: Downdetector

Причины нынешнего сбоя на данный момент неизвестны. В ноябре 2019 года социальная сеть работала с перебоями из-за того, что в дата-центре "ВКонтакте" произошел пожар. Представители платформы тогда заявили, что возгорание повредило критическую часть серверов, ответственных за функционирование сайта.

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