Сбой произошел в социальной сети "ВКонтакте"

Фото: vk.com
Масштабный сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который фиксирует карту нарушений нормального функционирования систем популярных платформ.
Сбои начались около 16:40 по московскому времени. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к страницам социальной сети и задержках в их загрузке. Кроме того, часть профилей отображаются как удаленные аккаунты, а сообщения не всегда доходят до адресатов.
Наиболее часто о проблемах с доступом сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, сбои фиксируют в Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах РФ.
Фото: Downdetector
Причины нынешнего сбоя на данный момент неизвестны. В ноябре 2019 года социальная сеть работала с перебоями из-за того, что в дата-центре "ВКонтакте" произошел пожар. Представители платформы тогда заявили, что возгорание повредило критическую часть серверов, ответственных за функционирование сайта.