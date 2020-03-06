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Москва 24

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Происшествия

01:15

Сбой произошел в работе Facebook

технологии происшествия

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Сбой случился в работе социальной сети Facebook. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживанием происходящих неполадок на популярных Интернет-ресурсах.

Известно, что пользователи начали замечать неполадки в работе соцсети в 00:28 по московскому времени.

Чаще всего на сбои жалуются жители США, Бразилии, Перу, Греции, Италии, Франции, Германии, Нидерландов и Польши. Из России сообщений о неполадках пока не поступало.

Более половины опрошенных (60 процентов) заявляют о проблемах с просмотром ленты. Еще 21 процент пользователей заявил о невозможности зайти в свою учетную запись. У 17 процентов соцсеть перестала работать полностью.

Ранее Facebook, Google и YouTube дали сбой по всему миру. Об этом информировал портал Downdetector.

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