Facebook, Google и YouTube дали сбой по всему миру

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Проблемы в работе Facebook, Google и YouTube отмечают пользователи по всему миру. Об этом информирует сайт Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

Так, данные о сбоях в социальной сети Facebook поступили из США, Латинской Америки, Австралии, Польши, Греции, Испании и Франции. В России на перебои в работе жалуются москвичи.

Отмечается, что 43% опрошенных испытывают проблемы с просмотром новостной ленты, у 31% соцсеть полностью отключилась. Еще 25% респондентов не могут зайти в свой аккаунт.

В то же время пользователи Google и YouTube также испытывают проблемы с работой сервисов. Жалобы поступают из США, Латинской Америки и Европы. В России число отчетов о сбоях невелико.

У большинства пользователей Google возникла проблема со входом в свою учетную запись. Об этом заявили 65% опрошенных. Еще 34% не смогли воспользоваться поисковым сервисом.

В свою очередь, у пользователей YouTube не проигрываются видеоролики.

Ранее новый массовый сбой произошел в работе Twitter. Подавляющее большинство пользователей не смогли воспользоваться мобильным приложением.