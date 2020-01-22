Новый массовый сбой произошел в работе Twitter

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Сбой в работе социальной сети Twitter произошел в ряде стран по всему миру. Об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Перебои в работе сервиса наблюдаются с 13:34 по московскому времени. Больше всего случаев было выявлено в Испании, Великобритании, Франции, Турции и Японии. В России проблемы с загрузкой испытывают пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары и ряда других городов.

По данным портала, около 85 процентов зарегистрированных в Twitter не могут авторизироваться через мобильное приложение на Android. Кроме того, часть комментаторов указали на сложности с доступом в аккаунт и перебои в работе сайта.

Ранее неполадки с Twitter наблюдались в 02:14 по московскому времени. На территории России большая часть сообщений о проблемах пришлась на жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

