В работе Twitter во всем мире произошел сбой

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Пользователи во всем мире отмечают неполадки в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который занимается отслеживанием сбоев популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что неполадки начались примерно в 02:14 по московскому времени. Чаще всего с проблемами в работе соцсети сталкиваются пользователи из США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Японии, Мексики, Бразилии и ЮАР.

В России на неполадки в работе Twitter пожаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Уточняется, что 67% пользователей сообщили о проблемах с приложением для устройств с операционной системой Android. 23% опрошенных не устроила работа сайта. При этом примерно 9% заявили о сбоях в работе приложения для устройств от Apple.

Ранее сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp. Большинство пользователей столкнулись с проблемой при отправке и получении сообщений.