Пользователи Instagram и Facebook сообщили о проблемах в работе сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи Instagram и Facebook из разных стран, в том числе России, пожаловались на сбои в работе соцсетей, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

О проблемах в работе Instagram сообщили пользователи из России, США, Перу, Италии и других стран. 73% пользователей испытывают проблемы со входом в соцсеть, 22% – с загрузкой новостной ленты.

Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Великобритании, Польше, Италии и Греции. Отдельные жалобы также зафиксированы в Санкт-Петербурге.

51% пользователей жалуются на полное отключение, 28% – на плохую работу новостной ленты, 20% – на сложности с авторизацией.

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