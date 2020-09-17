Пользователи Instagram и Facebook сообщили о проблемах в работе сервисов

21:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пользователи Instagram и Facebook из разных стран, в том числе России, пожаловались на сбои в работе соцсетей, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
О проблемах в работе Instagram сообщили пользователи из России, США, Перу, Италии и других стран. 73% пользователей испытывают проблемы со входом в соцсеть, 22% – с загрузкой новостной ленты.
Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Великобритании, Польше, Италии и Греции. Отдельные жалобы также зафиксированы в Санкт-Петербурге.
51% пользователей жалуются на полное отключение, 28% – на плохую работу новостной ленты, 20% – на сложности с авторизацией.
Несколько дней назад сбой произошел в работе мобильного приложения "Сбербанк онлайн". У части клиентов могли наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам.
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