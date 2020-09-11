В работе приложения "Сбербанк онлайн" прозошел сбой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В работе мобильного приложения "Сбербанк онлайн" произошел технический сбой. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Сегодня днем в "Сбербанк онлайн" у части клиентов могли наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам. Наши специалисты уже все исправили, и операции совершаются в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства", – уведомили в кредитной организации.

Ранее в Роскачестве сообщили о резком росте фишинговых атак на приложения российских банков и поделились правилами их безопасного использования.

Клиентам онлайн-банков рекомендовали не заходить в личный кабинет при использовании общественной сети Wi-Fi. Кроме того, россиянам посоветовали никому не сообщать пароль для входа в онлайн-банк.