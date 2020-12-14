Google объяснил сбой работы сервисов

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Сервисы Google не работали в связи с неполадками с квотой внутреннего хранилища. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что из-за проблем сбой произошел в системах аутентификации: сервисы, требующие пароль, выдавали большой коэффициент ошибок. В пресс-службе принесли извинения за доставленные пользователям неудобства и добавили, что компания уже работает над профилактикой подобных проблем в будущем.

Сейчас работа сервисов Google полностью восстановлена.

Ранее в работе YouTube и почты Google произошел сбой. Число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросло более чем до 8 тысяч.