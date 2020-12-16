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Общество

16:30

Сбой произошел в работе Telegram

технологии общество

Фото: depositphotos/prykhodov

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает портал Downdetector.

В 16:20 многие пользователи столкнулись со сбоями в соединении с серверами мессенджера. О проблемах с подключением сообщили более 15 тысяч пользователей.

Кроме того, включить Telegram с помощью прокси-серверов также не удается.

Фото: downdetector.ru

В официальном аккаунте мессенджера в Twitter сообщили, что работают над этой проблемой. Отмечается, что подключение отсутствовало преимущественно у пользователей из Европы и Ближнего Востока. Telegram принес извинения за доставленные неудобства.

Ранее о сбоях в работе Telegram сообщалось утром 16 декабря. 87% пользователей пожаловались на проблемы с подключением, 12% – с отправкой сообщений. Кроме того, сбой наблюдался в работах сервисов WhatsApp и YouTube.

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