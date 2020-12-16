Эксперт рассказал о последствиях сбоя Telegram для бизнеса

17:51
Фото: ТАСС/Анна Майорова/URA.RU
Сбой в работе Telegram негативно скажется на доходах бизнеса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу аналитического центра "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова.
Он напомнил, что мессенджер сейчас используется и как средство доставки информации через каналы. Кроме того, по словам Пояркова, там присутствует целая система ботов, которая специализируется на предоставлении необходимых данных.
"То есть его падение – это намного больше, чем просто неудобство пользователей, которые могут те же сообщения отправить через мессенджер WhatsApp, например", – отметил Поярков.
Он подчеркнул, что падение сервиса делает Telegram менее надежным. Поярков сообщил, что главная инфраструктура мессенджера, связанная с коммерцией, находится в каналах, которые продают рекламу.
"Бизнес каналов, если мы берем политические и экономические, по исследованию НАЦЭ, составляет более двух миллиардов рублей в год. То есть в день это приличные деньги", – заявил эксперт.
Он отметил, что в настоящий момент интеграция финансовых сервисов в Telegram минимальна, однако впоследствии она будет расти. Поярков подчеркнул, что в будущем в случае сбоев потери доходов будут исчисляться миллиардами.
Сбой в работе Telegram произошел около 16:20 16 декабря. О проблеме сообщили свыше 15 тысяч пользователей. Чаще всего с проблемами с подключениями столкнулись жители Европы и Ближнего Востока.
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