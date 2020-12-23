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Мессенджер Telegram начнет монетизироваться с 2021 года, сообщил основатель сервиса Павел Дуров в своем официальном канале.

Он подчеркнул, что, несмотря на нововведение, мессенджер останется верен своим ценностям и гарантиям.

"Благодаря достигнутому масштабу мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво – большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения", – пообещал Дуров.

Ранее стало известно, что в Telegram в ближайшее время появится функция группового звонка. Отмечается, что voice chat сможет создать администратор на основе публичной группы. При этом в зависимости от выбранных настроек в него можно будет добавить или только администраторов, или любых участников группы.

Функция появилась в бета-версии Telegram 7.3 для Android, однако в ближайшее время появится и в релизе.

В конце сентября основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что в мессенджере заработала новая функция, позволяющая пользователям комментировать посты в каналах.