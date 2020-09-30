Telegram запустил функцию комментариев в каналах

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В Telegram заработала функция, которая позволит пользователям комментировать посты в каналах. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров, передает РИА Новости.

"Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах", – рассказал Дуров.

Он подчеркнул, что комментирование будет представлять собой так называемый групповой чат. Пользователи смогут оставлять голосовые сообщения или GIF-изображения, администраторы будут наделены полномочиями вводить определенные ограничения.

Ранее стало известно, что Telegram тестировал данную функцию. Сообщалось, что оставлять комментарии можно будет к постам в каналах, где имеется кнопка "Обсудить". Благодаря обновленной функции пользователи получат возможность для редактирования записи, а администраторы каналов смогут анонимно на них отвечать.

