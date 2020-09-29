В Telegram появится новая функция

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В мессенджере Telegram может появиться функция, которая откроет пользователям комментарии к постам в каналах. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время компания тестирует нововведение. Оно доступно в бета-версии Telegram 7.1.0 для Android.

По словам разработчиков, оставлять комментарии можно будет к постам в каналах, где имеется кнопка "Обсудить". Благодаря обновленной функции пользователи получат возможность для редактирования записи, а администраторы каналов смогут анонимно на них отвечать.

Кроме этого, возможность комментирования может появиться в версиях Telegram для iOS, macOS, Windows и Telegram Web.

Ранее сообщалось о сбое в работе мессенджера. Наибольшее число жалоб пришло от пользователей из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура. 72% пользователей не могли подключиться к мессенджеру, 27% испытывали трудности с отправкой сообщений.

