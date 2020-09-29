Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

29 сентября, 21:57

В Telegram появится новая функция

технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

В мессенджере Telegram может появиться функция, которая откроет пользователям комментарии к постам в каналах. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время компания тестирует нововведение. Оно доступно в бета-версии Telegram 7.1.0 для Android.

По словам разработчиков, оставлять комментарии можно будет к постам в каналах, где имеется кнопка "Обсудить". Благодаря обновленной функции пользователи получат возможность для редактирования записи, а администраторы каналов смогут анонимно на них отвечать.

Кроме этого, возможность комментирования может появиться в версиях Telegram для iOS, macOS, Windows и Telegram Web.

Ранее сообщалось о сбое в работе мессенджера. Наибольшее число жалоб пришло от пользователей из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура. 72% пользователей не могли подключиться к мессенджеру, 27% испытывали трудности с отправкой сообщений.

В работе Telegram вновь произошел сбой

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать