WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 1 января – СМИ

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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021 года, передает издание Mirror.

Отмечается, что приложение будет недоступно пользователям устройств, которые не обновили операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. Прежде всего это касается iPhone 4 и более ранних моделей.

Для того, чтобы воспользоваться мессенджером, нужно будет обновить программное обеспечение, также специалисты рекомендуют создать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные.

Ранее гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал о некоторых способах, которые помогут узнать, заблокировали ли вас в WhatsApp. По его словам, совершенно точно определить вероятность блокировки нельзя, так как мессенджеры скрывают эти данные.

Однако Щельцин уточнил, что все же есть несколько методов. Он предложил добавить контакт в совместный чат или группу, если сделать это не получается, то, скорее всего, вас заблокировал, уточнил специалист. Также, по его словам, о блокировке говорят многократные сбросы вызова при попытке дозвониться до контакта.

