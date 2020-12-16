Абоненты "МегаФона" смогут звонить при отрицательном балансе

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Оператор связи "МегаФон" сделал доступными внутрисетевые звонки при отрицательном балансе для абонентов линейки "#БезПереплат", сообщили в пресс-службе компании.

Безлимит внутри сети начнет действовать для всех новых абонентов линейки автоматически, без необходимости подключать опцию.

"Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план. Мы также сделали внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе – это актуально для 40 процентов абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи", – отметил коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.

Кроме того, абоненты могут безлимитно и бесплатно общаться во всех популярных мессенджерах, включая Telegram, WhatsApp, Snapchat, Viber, eMotion, Facebook messenger и TamTam, даже при отрицательном балансе, а также имеют возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты интернет-трафика с помощью опции "Копилка".