"МегаФон" вложит 6 млрд руб в систему спутниковой передачи данных

15:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Компания "МегаФон" планирует направить 6 миллиардов рублей на исследование и разработку системы спутниковой передачи данных, сообщили в пресс-службе оператора.
16 ноября начнет свою работу компания "МегаФон 1440". В течение двух лет она будет исследовать вопрос использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. В частности, компания изучит построение эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем. Кроме того, будут разработаны прототипы оборудования, которые затем испытают в космосе и на земле.
Управляющий директор технологической компании Алексей Шелобков возглавит "МегаФон 1440". Он заявил, что ее целью является перенос опыта технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль.
"За два года нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров", – рассказал Шелобков.
Он отметил, что данных амбициозных целей планируется достичь за счет привлечения "лучших умов из разных сфер". Шелобков добавил, что также компания намерена направить первые орбитальные миссии спутников от "МегаФона 1440" в течение ближайших пяти лет.
"Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями – будущее, – рассказал генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян. – Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране".
Ранее стало известно, что "МегаФон" станет совладельцем головной компании видеосервиса START. Компания инвестирует в развитие холдинга до 5 миллиардов рублей в ближайшие три года.
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