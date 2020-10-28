"МегаФон" станет совладельцем видеосервиса START

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"МегаФон" приобретает долю в 33,8% в ООО "Диджитал медиа холдинг" (ДМХ), головной компании видеосервиса START. Сделка будет реализована в два этапа, сообщили в пресс-службе оператора связи.

В холдинг START входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютор All Media. Отмечается, что основная доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.

По словам гендиректора "МегаФона" Геворка Вермишяна, компания готова инвестировать в развитие холдинга до 5 миллиардов рублей в ближайшие три года.

Отмечается, что аудитория видеосервиса START составляет более одного миллиона платящих пользователей, сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру. Сейчас START занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 года рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

"Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции "МегаФона" будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса", – рассказала генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева.

За прошедшие три года видеосервис запустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией, в том числе "Содержанки", "Бывшие", "257 причин, чтобы жить" и других.