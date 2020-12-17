Назван способ узнать, заблокировал ли вас пользователь WhatsApp

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Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал агентству "Прайм" о некоторых способах, которые помогут узнать, заблокировали ли вас в WhatsApp.

По словам эксперта, совершенно точно определить вероятность блокировки нельзя, так как мессенджеры скрывают эти данные. Однако Щельцин уточнил, что все же есть несколько методов.

"Можно попробовать добавить контакт в совместный чат или группу. Если сделать это не получается, то, скорее всего, он вас заблокировал", – рассказал специалист.

Также, по его словам, о блокировке говорят многократные сбросы вызова при попытке дозвониться до контакта.

"Нужно обратить внимание и на доставку сообщений. Если при этом стоит только одна галочка, то это говорит о том, что сообщение только отправлено, но не доставлено самому контакту. Но такое происходит и в случаях, когда телефон выключен", – пояснил эксперт.

Пропажа информации о контакте – фотографии и описания – также может свидетельствовать о блокировке, однако это случается и при сбое в сети.

Ранее в работе сервисов WhatsApp, YouTube и Telegram произошел сбой. На подключение к серверу пожаловались 95% пользователей WhatsApp, а 3% – на работу веб-сайта.