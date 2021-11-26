В России может появиться новый показатель оценки бедности – СМИ

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В Минтруде рассматривают возможность введения нового показателя благосостояния граждан под названием "граница бедности". Об этом сообщает газета "Известия".

Как сообщили изданию два близких к ведомству источника, новый показатель планируется рассчитывать в зависимости от уровня инфляции. Он будет вычисляться по формуле "умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года на индекс потребительских цен за искомый период".

Показатель планируется использовать лишь для оценки уровня нуждаемости граждан. При этом для получения мер государственной социальной поддержки будет использоваться прожиточный минимум.

Специалисты считают, что новый критерий поможет мониторингу для достижения национальной цели по сокращению уровня бедности. Кроме того, показатель будет помогать определению финансового положения граждан для последующего оказания мер поддержки.

По актуальным данным Росстата, за первые шесть месяцев 2021 года уровень бедности в России составил 13,1% или 19,1 миллиона человек. В данный момент гражданин считается бедным, если его доход составляет меньше прожиточного минимума в 11 653 рубля.

Ранее Владимир Путин поручил в 2022 году повысить прожиточный минимум на одну тысячу рублей. Таким образом, он составит 12 654 рубля.

Президент напомнил, что в проекте федерального бюджета на следующий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.

Также глава государства поручил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году на 8,6%, до 13 890 рублей в месяц.