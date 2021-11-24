Песков прокомментировал ослабление курса рубля

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Центробанк и правительство РФ сохраняют все меры для поддержания макростабильности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не видят поводов для излишнего алармизма.

"Мы видим беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне, высокую инфляцию в зоне евро. Конечно же, быть свободными от влияния этих негативных тенденций невозможно", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

При этом Песков заметил, что инфляция доллара также очень высокая.

Ранее сообщалось, что курс доллара поднялся до 75 рублей впервые с 8 июля. При этом курс евро поднялся до 84 рублей впервые с 6 октября.

