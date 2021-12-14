15:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин поручил внедрить в поликлиниках стандарты обслуживания центров "Мои документы". Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Администраторами городских взрослых поликлиник и центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) станут сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в задачу новых администраторов будет входить создание комфортной атмосферы и оказание помощи пациентам медучреждений в соответствии со стандартом госуслуг. Они будут встречать пациентов, помогать им записаться к нужному врачу, отвечать на возникающие у них вопросы, а также оказывать другую необходимую помощь.
Сотрудники ряда центров "Мои документы" уже выполняют некоторые функции администратора в пилотном режиме. После положительных отзывов пациентов Собянин принял решение о распространении данного опыта на другие поликлиники и ЦАОП.
Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому в столице организуют прием граждан с помощью видео-конференц-связи. Участие в эксперименте примут отраслевые, функциональные и территориальные органы исполнительной власти столицы, аппарат мэра и правительства Москвы, а также центры госуслуг "Мои документы".
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