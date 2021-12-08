Собянин поручил провести прием граждан по видео-конференц-связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице организуют прием граждан с помощью видео-конференц-связи.

"Участие в эксперименте примут отраслевые, функциональные и территориальные органы исполнительной власти столицы, аппарат мэра и правительства Москвы, а также центры госуслуг "Мои документы", – говорится в сообщении.

Кроме того, москвичи смогут записаться на консультации по различным вопросам, в том числе для получения разъяснений о возможности и порядке получения государственных услуг и сервисов.

Отмечается, что личный прием москвичей может проводиться дистанционно в соответствии с Федеральным законом № 59. При этом внедрение такого формата не отменяет традиционного приема граждан.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о сохранении тарифов ЖКХ в столице до 1 июля 2022 года. Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2022 года показатель не увеличится совсем, а с 1 июля по 31 декабря увеличится на 6%.

