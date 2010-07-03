"Нафтогаз" опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Украинская компания "Нафтогаз" опровергла информацию о том, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву напрямую закупать газ в России с 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

"Попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления, – неправда", – говорится в сообщении.

По данным "Нафтогаза", ЕК рекомендовала "Газпрому" "заключить долгосрочный контракт со значительным объемом по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС, потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы".

Как ранее сообщил источник ТАСС, близкий к трехсторонним переговорам по газу в ЕС, Еврокомиссия дала Киеву рекомендации с 2020 года вернуться к закупкам газа в России в объеме порядка 15 миллиардов кубометров в год. Как отмечалось, это бы помогло сократить издержки на реверсные закупки газа.

18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта, который истекает в конце 2019 года.

В нем указано, что необходимыми условиями для заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.

В начале ноября стало известно, что "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что должна была получить, если бы тарифы были пересмотрены.

При этом позднее Витренко говорил о готовности снизить сумму исковых требований по второму пункту с 12 до двух миллиардов, но только в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения от него доходов.

Кремль, в свою очередь, заявил, что позиция президента Владимира Путина по поводу транзита российского газа через Украину остается неизменной. Ранее лидер заявлял, что Россия готова к переговорам о поставках газа по сниженной стоимости, а также о транзите через территорию Украины. При этом Путин настаивает на обнулении взаимных претензий касательно транзита газа.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.

