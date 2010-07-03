Кремль заявил о неизменности позиции Путина по транзиту газа

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Позиция Владимира Путина насчет переговоров с Украиной по транзиту российского газа не поменялась, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь с тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось", – цитирует его РИА Новости.

30 октября в Будапеште глава государства отметил, что Россия готова к переговорам о поставках на Украину газа по сниженной стоимости, а также о транзите через территорию страны. По его словам, Москва и Киев должны обнулить взаимные претензии касательно транзита газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обращал внимание, что достижение договоренностей с Киевом по вопросам транзита и поставок газа возможно при отсутствии каких-либо судебных претензий.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркивал, что продление контракта на транзит газа с Киевом станет единственным путем, если Украина не создаст независимого оператора ГТС. В "Нафтогазе", в свою очередь, были против продления старого соглашения с "Газпромом".