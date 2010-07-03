"Газпром" направил "Нафтогазу" предложения по транзиту

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"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта. Об этом сообщает РИА Новости.

В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями для продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств. Сюда же входят отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против компании.

Также российская сторона заявила, что ждет решения от Киева относительно прямых закупок с 2020 года. Как уточнили в компании, новый договор они предлагают заключить на один год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.

Срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года. На последней встрече в конце октября представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем.

Ранее "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что должна была получить, если бы тарифы были пересмотрены.

При этом позднее Витренко говорил о готовности снизить сумму исковых требований по второму пункту с 12 до двух миллиардов, но только в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения от него доходов.

Кремль, в свою очередь, заявил, что позиция президента Владимира Путина по поводу транзита российского газа через Украину остается неизменной. Ранее лидер заявлял, что Россия готова к переговорам о поставках газа по сниженной стоимости, а также о транзите через территорию Украины. При этом Путин настаивает на обнулении взаимных претензий касательно транзита газа.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.

