Эксперт оценил позицию "Нафтогаза" о скидках "Газпрома"

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Российские экономисты считают, что в "Нафтогазе" не способны адекватно отреагировать на предложение "Газпрома" о скидке на газ из-за политического заказа.
"Бессмысленно предлагать Украине какую-либо скидку. Даже если бы Россия предложила получать газ бесплатно, Украина потребовала бы еще и доплату. Политика Украины может быть объяснена только тем, что Киев продолжает выполнять политический заказ, пытается всеми возможными способами отказаться от проведения переговоров ", – рассказал ИА "НСН" экономист Александр Дудчак.
Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии сообщил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25 процентов. По словам главы государства, "Газпром" готов к заключению соглашений по любому законодательству, в том числе если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран.
В ответ на это исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что снижение цен на газ на 20-25 процентов – не скидка, а нормальная цена. По его утверждению, скидку нужно считать от цены, рассчитанной по формуле "цена на немецком рынке минус затраты на транспортировку от границы России до Германии".
Ранее "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что должна была получить, если бы тарифы были пересмотрены.
Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.
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