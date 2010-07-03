Эксперт оценил условие "Нафтогаза" для снижения суммы иска к "Газпрому"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суть нового иска к "Газпрому", которую изложил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ИА "НСН".

Витренко ранее заявил, что "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить 11,8 миллиарда рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Юшков отметил, что суть иска непонятна, так как украинская сторона ранее подавала несколько исков в Стокгольмский арбитраж для пересмотра тарифа на транзит газа.

"Но ему трижды Стокгольмский арбитраж отказал, сказав, что тариф на прокачку газа обоснован, выше он быть не может. Почему "Нафтогаз" решил еще раз пересчитать, совершенно непонятно, откуда берутся эти то 11, то 12 миллиардов долларов", – сказал он.

Эксперт выразил мнение, что это делается, чтобы оправдать отказ от мирового соглашения с "Газпромом".

"По Стокгольмскому арбитражу "Газпром" должен "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов и предлагает существенные скидки. Если "Нафтогаз" на это согласится, он будет в плюсе. Да, он откажется от иска в 2,6 миллиарда долларов, но скидки, которые даст ему "Газпром" на закупку газа, быстро окупят все эти суммы. Но "Нафтогаз" специально торпедирует соглашение на транзит, намеренно пытается сорвать поставки российского газа в Европу", – подчеркнул Юшков.

2 ноября Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против российского "Газпрома" на 12 миллиардов долларов. По его словам, российская сторона подала иск в арбитраж еще весной прошлого года, а украинская компания теперь "защищается", поэтому отправила встречный иск.

В начале октября Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также утверждал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. По его мнению, это возможно при урегулировании отношений между заинтересованными компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметрах сделки и стабильной политической обстановке.

19 сентября в Брюсселе состоялись переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС. До этого исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев потребует от Москвы компенсацию в случае отстаивания "Газпромом" позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. Теперь газовая компания должна сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.

