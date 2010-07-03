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Политика

16:18

"Нафтогаз" не считает спор с "Газпромом" препятствием для контракта

суды экономика политика

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко прокомментировал переговоры по заключению нового газового контракта.

"Наличие открытых споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что новый контракт заключается не с "Нафтогазом", а с обособленным от него оператором газотранспортной системы. Такое решение является результатом разделения компании и соответствует предложению России "начать отношения по транзиту с чистого листа".

Также Витренко отметил, что "начало с чистого листа" не означает, что исчезают старые документы. Старые иски должен рассматривать суд, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что украинский "Нафтогаз" планирует взыскать 3 миллиарда долларов с "Газпрома" до конца 2020 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал иск "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов и отметил необходимость вернуться к теме урегулирования на базе "нулевого" варианта вопросов, которые касаются судебных споров.

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