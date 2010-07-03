Глава "Газпрома" обсудил с представителем Германии сделку с Киевом по транзиту газа

Фото: gazprom.ru
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер провел совещание с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее. Они обсудили взаимодействие Москвы и Киева по газу с 2020 года.
Рабочая встреча состоялась в Санкт-Петербурге. Стороны также обговорили заключение нового пакетного соглашения между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".
"Алексей Миллер обратил внимание, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. Первый - урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной", – сказано в официальном релизе российской газовой компании.
Разъясняется, что речь идет о взаимном отказе от претензий и прекращении судебных разбирательств "Газпрома" и "Нафтогаза". Также, считает Миллер, Антимонопольный комитет Украины должен отменить штраф, наложенный на российскую компанию за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины.
"Второй важный вопрос — готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок", – сообщает пресс-служба.
Миллер напомнил, что Россия готова продлить действующий контракт на транзит газа через Украину, если Киев не успеет до начала 2020 года адаптировать свое газовое законодательство под рынок ЕС.
Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием Еврокомиссии, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.
Ранее "Нафтогаз" Украины заявил, что имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов. Глава украинской газовой компании Андрей Коболев потребовал от России встречных шагов на соизмеримые суммы для обнуления этой задолженности.
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