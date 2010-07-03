"Нафтогаз" заявил о долге "Газпрома" на 22 миллиарда долларов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украинский "Нафтогаз" имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов, и для обнуления задолженности необходимы встречные шаги со стороны России на соизмеримые суммы. Об этом в своем Facebook пишет глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Российская сторона предлагает "Нафтогазу" "обнулить" почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ (Антимонопольному комитету Украины) предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого – 22 миллиарда долларов – "понять и простить", – отметил Коболев.

Глава украинской газовой компании добавил, что он не увидел озвученные в СМИ предложения России уступить на сопоставимые суммы. По мнению Коболева, "обнуление" взаимных претензий выглядит не так.

Ранее "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит и должна была получить, если бы тарифы были пересмотрены.

Кремль, в свою очередь, заявил, что позиция президента Владимира Путина по поводу транзита российского газа через Украину остается неизменной. Ранее лидер заявлял, что Россия готова к переговорам о поставках газа по сниженной стоимости, а также о транзите через территорию Украину. При этом Путин настаивает на обнулении взаимных претензий касательно транзита газа.