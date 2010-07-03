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Экономика

15:03

В "Нафтогазе" прокомментировали слова Путина о риске остановки транзита газа

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о принятии европейского законодательства на Украине. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Президент России заявил, что из-за новых исков "Нафтогаза" в адрес "Газпрома" обостряются переговоры между компаниями. Как следствие, существует риск прекращения транзита отечественного газа через Украину.

Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" не планирует отказываться от претензий в адрес "Газпрома". По его словам, украинская компания продолжит "добросовестно отстаивать интересы украинского государства".

Текущий 10-летний контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины завершится в конце 2019 года. Новое соглашение или проект продления старого разрабатывается экспертами двух стран совместно с Еврокомиссией.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявил, что открытые споры между двумя газовыми компаниями – не более чем надуманная проблема для заключения нового транзитного договора.

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