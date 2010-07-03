В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину

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Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в ходе брифинга в Киеве.
"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", – цитирует РИА Новости Мааса.
Маас напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем является для нее важной темой. На что президент России дал ряд обещаний.
Глава МИД Германии отметил, что в настоящий момент они находятся на стадии реализации для организации газового транзита. Он выразил надежду, что в будущем сохранится транзит российского газа через Украину.
Накануне "Газпром" направил украинской компании официальное предложение о продлении транзитного контракта. Российская сторона указывала, что необходимыми условиями для заключения нового соглашения являются отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.
В начале ноября "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что должна была получить, если бы тарифы были пересмотрены.
При этом позднее Витренко говорил о готовности снизить сумму исковых требований по второму пункту с 12 до двух миллиардов, но только в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения от него доходов.
Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.
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