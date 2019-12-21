Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по механизму трансграничной гумпомощи Сирии, сообщает РИА Новости.

По его мнению, сирийцы рискуют в будущем остаться без поддержки. Он подчеркнул, что попытки возложить на Россию ответственность за то, что механизм не был продлен, абсолютно необоснованны.

"Конечно, сегодня победителей нет, есть только проигравшие. Это простые сирийские граждане, которые рискуют в будущем остаться без помощи", – заявил Небензя.

Он подчеркнул, что Москва не отказывалась от предоставления гуманитарной помощи. Кроме того, российская сторона предложила продлить механизм и распространить его на те районы, где такая помощь востребована, напомнил он.

20 декабря прошло заседание Совбеза ООН. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции "гуманитарной тройки", то есть Бельгии, Германии и Кувейта о продлении механизма. В то же время резолюция России не набрала необходимых голосов, чтобы быть принятой. Таким образом, механизм может прекратить действовать 10 января.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств действует с июля 2014 года и ежегодно продлевается. Согласно документу, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры могут пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата.

Бельгия, Германия и Кувейт с одной стороны и Россия с другой подготовили свои проекты резолюций о продлении механизма. Отличались они лишь в том, что Москва выступала за уменьшение числа пограничных переходов до двух, а также за сокращение срока продления механизма до шести месяцев, а "гуманитарная тройка" предлагала сократить число переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется.