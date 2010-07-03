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Политика

05:23

Российские военные провели выдачу гуманитарного груза в сирийской деревне

политика общество

Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

Российские военные доставили гуманитарный груз в село Эль-Брейка сирийской провинции Эль-Кунейтра. Оно находится недалеко от Голанских высот, оккупированных Израилем.

"В населенном пункте Эль-Брейка прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов. Общая масса этих наборов составила более 3,5 тонн. Мы передали муку, сахар, рис, чай, сгущенное молоко", – рассказал РИА Новости представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Денис Анисимов.

В свою очередь, глава администрации района Данияр Усман отметил важность такой помощи для местных жителей.

"Мы чувствуем себя в безопасности: здесь сирийская армия и военная полиция из России, поэтому мы спокойны за свою жизнь", – подчеркнул Усман.

Ранее Украина направила РФ ноту протеста из-за прибывшего в Донбасс гуманитарного конвоя. Колонна с грузом была снаряжена МЧС России и отправлена утром 17 октября.

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